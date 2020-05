Massa passiva Castrovillari, entro il 30 giugno l’ammissione delle domande da inoltrare

L’Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso di Castrovillari ha pubblicato un avviso che fissa il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla massa passiva per le passività dell’Ente, maturate al 31 dicembre 2019, il 16 maggio e avrà scadenza il 30 giugno prossimo.

Ciò, tenuto conto della proroga di trenta giorni che conteneva già l’avviso del 6 marzo scorso e fatta salva eventuale altra sospensione stabilita da successivi provvedimenti normativi. L’ente chiede dunque agli aventi diritto di presentare le apposite istanze. L’avviso è reperibile pure sul sito del Comune.