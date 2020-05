Emergenza: iniziative di solidarietà della Polizia nel reggino

Non si fermano le iniziative di solidarietà delle donne e degli uomini della Polizia di stato della Questura di Reggio Calabria, che anche nella "Fase 2" continuano con le azioni di vicinanza concreta in favore della cittadinanza, per fornire il proprio sostegno nel superamento del momento di difficoltà che tutti stiamo vivendo.

Gli Agenti del Commissariato di P.S. di Palmi sono andati in soccorso dei giovani studenti del Liceo "Nicola Pizi": per poter accedere alla didattica "a distanza" i ragazzi avevano bisogno dei supporti informatici forniti dalla scuola, ma non potevano recarsi presso l'Istituto. Così i poliziotti hanno fatto da tramite, consegnandoli presso le abitazioni degli studenti.

A Cittanova invece, tutto il personale del locale Commissariato di P.S. ha contribuito ad una raccolta di beneficenza, convertita in buoni spesa di un supermercato del luogo. I buoni sono stati consegnati al Sindaco del Comune, che provvederà a distribuirli a determinate famiglie bisognose.