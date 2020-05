Rientro residenti, prosegue piano di sicurezza: tamponi in A2, stazioni e aeroporto

Prosegue il piano che prevende l’esecuzione dei tamponi ai corregionali che stanno continuando a far rientro nella propria residenza, così come stabilito nel relativo Dpcm e anche nell’ordinanza regionale.

La Regione, di concerto con le Prefetture e il coordinamento del prefetto di Catanzaro, Francesca Ferrandino, ha predisposto i piano di sicurezza relativo ai test rino-faringei tramite laboratori mobili, allestiti già dal 4 maggio scorso (QUI), e posizionati in base alla provincia di residenza.

In particolare, per quanti rientreranno via autostrada A2, nel cosentino e crotonese li troveranno nell’area di servizio Frascineto Ovest; per il catanzarese e vibonese, nell’area di servizio Lamezia Ovest; per il reggino nell’area di servizio Rosarno Ovest.

Per coloro che torneranno in treno, saranno allestiti dei laboratori nelle stazioni ferroviarie di Scalea, Paola, Lamezia Terme, Vibo Pizzo, Rosarno, Gioia Tauro, Villa San Giovanni, Reggio Calabria.

Per quanto avranno scelto invece il mezzo aereo, sarà allestito un punto mobile presso gli arrivi dell’aeroporto di Lamezia terme.

La Regione ricorda che chi si sottoporrà al test e risulterà negativo al Covid, e dopo una valutazione da parte dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASP di appartenenza, potrà interrompere l’isolamento domiciliare previsto dal punto 3 dell’Ordinanza del Presidente delle Regione Calabria del 30 Aprile scorso (QUI).