Santelli faccia a faccia con Conte: niente “battibecchi”, la Calabria e le sue necessità restano la priorità

Jole Santelli e Giuseppe Conte

“Ho appena avuto un incontro con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Al centro della discussione la Calabria e le sue reali necessità.” È quanto rende noto la Governatrice della Calabria, Jole Santelli, che – dopo lo scontro avuto con il premier per via delle ordinanze regionali emesse in vista dell’avvio della “Fase 2” (QUI), finito con la sentenza del Tar a sfavore della stessa Santelli (QUI) - definisce ora questo faccia a faccia come “cordiale e propositivo”.

“Abbiamo parlato di sblocco delle opere pubbliche, di sanità, di Fase2. Abbiamo parlato di una Calabria nuova, che ha grande voglia rilanciarsi, ripartire e stupire”, aggiunge la presidente della Regine Calabria che precisa: “Per questo ho chiesto un'attenzione particolare che purtroppo in tutti questi anni spesso è mancata”, ha aggiunto la governatrice.



“Dobbiamo recuperare anni di sviluppo mancato e dobbiamo farlo presto, anche attraverso una costruttiva sinergia tra Governo e Regione. Non c'è più tempo”, conclude la Santelli.