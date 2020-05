Estate. Al vaglio a Crosia misure anti-contagio in spiaggia

A Crosia sarà un’estate all’insegna della prevenzione e della sicurezza. Al vaglio una serie di misure per garantire il distanziamento sociale pur rimanendo comodamente in spiaggia e godersi il mare in totale relax. Accessi canalizzati alla spiaggia e al lungomare, verifiche della temperatura corporea attraverso termo scanner e spazi di sicurezza tra ombrelloni. Sono queste alcune iniziative al vaglio del Sindaco Russo. Intanto dal prossimo Sabato 16 Maggio 2020 torneranno fruibili al pubblico il palmeto, il parco e la promenade del Lungomare Centofontane.

È quanto fa sapere lo stesso primo cittadino, Antonio Russo, che stamattina ha effettuato un sopralluogo tecnico lungo le spiagge cittadine per mettere a punto tutte le misure anti-contagio anche sull’arenile in vista dell’estate.

“Se le disposizioni nazionali ce lo consentiranno – dice il sindaco – i cittadini di Crosia Mirto potranno fruire delle spiagge per andare al mare già a partire dalla prima settimana di giugno. Nei prossimi giorni, infatti, partiranno i lavori di livellamento e pulizia dell’arenile e la manutenzione di tutti i servizi pubblici destinati ai bagnanti. Contestualmente siamo a lavoro per varare un vero e proprio piano di utilizzo delle spiagge. Insieme agli uffici abbiamo acquisito il documento redatto dall’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con Inail, sull’analisi di rischio e le misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia. Ovviamente, - aggiunge - la linea maestra sarà dettata dalle disposizioni del Governo e dalla Regione ma nel frattempo per non farci trovare impreparati e per consentire l’immediata aperture delle spiagge, quando sarà possibile, ci portiamo avanti con il lavoro. Sicuramente, grazie al supporto dei volontari, presidieremo gli ingressi al lungomare e chiunque accederà alle spiagge avrà un posto riservato e dovrà prima passare il vaglio del termoscanner. I tratti di spiaggia pubblica, inoltre, saranno delimitati e non sarà consentito l’accesso finché sarà possibile rispettare le distanze previste per legge che, a loro volta, saranno verificate da personale addetto. Intanto, in fase sperimentale, con il conforto dei dati epidemiologici degli ultimi 10 giorni, sabato 16 maggio riapriremo il lungomare. Ovviamente – conclude il primo cittadino - saranno consentite le passeggiate rispettando le distanze di sicurezza e non saranno consentiti capannelli o assembramenti di ogni genere. Sulla corretta applicazione delle norme anti-contagio vigileranno gli agenti della Polizia locale.”