Covid. Il bollettino: positivi due corregionali tornati in Calabria. Dimessi altri 19 pazienti

Ancora estremamente contenuto l’andamento quotidiano dell’epidemia di Covid-19 nella nostra regione. Rispetto ai quattro casi registrati ieri nell’ultimo bollettino (QUI) - appena sei quelli segnalati tra lunedì e martedì - oggi il dato sale ancora ma di soli altri due positivi, che anche in questo caso sono altrettanti corregionali rientrati nelle rispettive residenze (uno di Vibo ed un altro di Reggio Calabria) e che portano il totale a 1.140 persone che, dall’inizio dell’emergenza, hanno contratto il virus in Calabria.

Fermo ancora, e per fortuna, alle 93 vittime note il bilancio complessivo delle morti per o con il Covid. Nessun decesso è stato infatti comunicato tra ieri ed oggi.

Intanto, sempre ad oggi, nella regione sono stati eseguiti un totale di 47.960 tamponi, 2.367 dei quali nelle ultime 24 ore. 46.820 sono i risultati negativi mentre nel complessivo ne sono compresi 2.387 effettuati sui calabresi che, come consentito dalle relative ordinanze e decreti, sono rientrati in regione.

OSPEDALI: AUMENTANO I DIMESSI

I dati relativi alla “pressione” sugli ospedali ci restituisce ancora oggi una fotografia tranquillizzante. Al momento le strutture regionali assistono 65 pazienti (uno in meno di ieri); uno in terapia intensiva e 64 (-1 rispetto a ieri) in malattie infettive; mentre 486 (-26 rispetto a ieri) sono quelli attualmente in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza alcun sintomo.

Nelle ultime 24 ore, poi, i dimessi sono saliti a 496 dopo che 19 degenti hanno lasciato i rispettivi ospedali di Cosenza (18) e Catanzaro (1).

I COVID NELLE CINQUE PROVINCE

I numeri dei contagi nelle singole province della regione continuano ad evidenziare il cosentino come l’area più interessato. Ad ora i positivi sono 464 (come ieri) e così distribuiti: 10 in reparto; 236 in isolamento domiciliare; 185 guariti; 33 deceduti.

Nel reggino il totale arriva oggi a 268 (+1 rispetto a ieri): 11 in reparto; 1 in rianimazione; 122 in isolamento domiciliare; 118 guariti; 16 deceduti.

Per il terzo giorno consecutivo è “tregua” nel catanzarese, 218 i casi: 38 in reparto; 49 in isolamento domiciliare; 98 guariti; 33 deceduti.

Tregua che caratterizza anche il crotonese, da due settimane “bloccato” a 113 covid: 5 in reparto; 28 in isolamento domiciliare; 74 guariti; 6 deceduti.

Sale, infine, e dopo 72 ore di “pausa”, il numero nel vibonese dove i positivi arrivano ora a 77: 51 in isolamento domiciliare; 21 guariti; 5 deceduti.

Attualmente sono 9.836 (+526 rispetto a ieri) le persone che si trovano in quarantena domiciliare e così distribuite nelle singole province: 2.388 a Crotone; 2.354 a Catanzaro; 2.342 a Reggio Calabria; 2.047 a Cosenza e 705 a Vibo Valentia.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione per comunicare il rientro alla residenza sono altre 361; quelle registratesi per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali sono 168, e per un totale di 529.