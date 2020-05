Cinquefrondi, nuovi progetti per la scuola in collaborazione col Comune

“L’emergenza che stiamo vivendo ha sorpreso tutti in modo inaspettato. Nessuno di noi era pronto, né avrebbe potuto immaginare i risvolti che poi si sono manifestati, a tutti i livelli.” - Lo scrive in una lettera alla Dirigente Gioconda Saraco, il sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia -

“Dopo questo periodo di generale disorientamento e di nuova riorganizzazione, - scrive il primo cittadino - sento il dovere di esprimere il mio apprezzamento per il lavoro che sta svolgendo con responsabilità e professionalità.

Le porgo un ringraziamento particolare per aver reso possibile, con la consegna dei tablet, la partecipazione alle attività didattiche a distanza anche agli alunni che a casa non dispongono di dispositivi tecnologici, garantendo il diritto alla studio a tutti, senza lasciare nessuno indietro.”

“Ringrazio anche il personale docente - scrive ancora Conia - che, con senso di appartenenza alla scuola e professionalità sta affrontando nuovi metodi e tecniche di insegnamento per dare continuità all’attività educativa e nello stesso tempo mantiene uniti, seppure a distanza, i nostri bambini.

Le anticipo che l’Amministrazione comunale sta lavorando per la messa in atto di nuovi progetti di attività educative da proporre ai ragazzi durante il periodo estivo e che Le saranno proposti per l’avvio di una nuova forma di collaborazione Scuola-Comune.”

“Nel rinnovare i miei ringraziamenti per il lavoro fin qui svolto - conclude - Le confermo la nostra disponibilità a condividere le criticità e trovare soluzioni ai problemi, per continuare ad essere riferimento certo per tutta la nostra comunità scolastica.”