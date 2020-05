Unesco Talks, al via ciclo di incontro della rete camerale Mirabilia Network

La Camera di Commercio di Crotone

Si intitola “Unesco Talks – Culture & Travel” il ciclo di incontri online sui temi del turismo del futuro che la Camera di commercio di Crotone, partner della rete Mirabilia Network, che ad oggi coinvolge 18 enti camerali accomunati dalla valorizzazione dei siti Unesco, ha deciso di promuovere.

Gli incontri, che partiranno giovedì 14 maggio, dalle 10 alle 13, sono stati messi in campo dagli enti camerali per per analizzare l'evoluzione dei modi di viaggiare e di fruire i contenuti offerti dalle destinazioni. Il programma dell’evento è caratterizzato da grandi nomi in grado di informare, ispirare, fornire visioni, grazie ai contenuti organizzati in collaborazione con “Destination Makers”.

“Il modo di fare turismo è già cambiato – spiega il Presidente della Camera di commercio di Crotone Alfio Pugliese – per tale motivo è importante che le istituzioni e le imprese dei territori interessati dai flussi turistici intercettino le nuove tendenze, approfondendo la tematica, anche grazie ad eventi di grande rilievo come quello organizzato dal nostro Network Mirabilia. La provincia di Crotone, oltre a comprendere note zone di villeggiatura marittime, comprende bellissimi territori collinari dell’entroterra e montani, tra cui l’Area Mab Unesco del Parco della Sila, in cui rientrano alcuni comuni crotonesi. Occorre, però, farsi trovare pronti al nuovo modo di fare turismo in periodo di emergenza e post-emergenza”.

E’ possibile seguire la diretta streaming sulla pagina Facebook (fb.com/MirabiliaNetwork/) e sul canale Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCWlSe9VSntxsx4D3gFTQ1Lg) di Mirabilia Network.

Dopo i saluti iniziali di Angelo Tortorelli (presidente della rete Mirabilia Network) e di Vito Signati (Direttore di Asset – Azienda speciale della Cciaa della Basilicata) toccherà ad Emma Taveri, Ceo di Destination Makers, dare una overview con “Destinazioni, dal Dove al Perchè. Per rinascere e competere incontrando interessi ed esigenze in continua evoluzione”.

Il primo panel, “Destinazioni, attrattori culturali, eventi. Quali scenari ci attendono nel post pandemia?” vedrà la partecipazione di Alessandra Priante, Direttore Generale della Commissione Regionale Europa dell'UNWTO, e di Gloria Armiri, group brand manager di Tourism & Hospitality Division IEG, oltre che del già citato Signati. Modera il giornalista freelance Vito Verrastro.

A seguire si affronta il tema dei dati, in un talk in cui si confronteranno Mirko Lalli, fondatore e Ceo di “The Data Appeal Company” e Luca Romozzi, Senior Director South Europe & Tourism, Sojern. Spazio anche al trend della sostenibilità, in un panel che vede ospiti Cristina Lambiase, esperta in management della sostenibilità per il turismo, e Sergio Cagol, consulente e formatore in tema di turismo sostenibile. Modera Annalisa Spalazzi, ricercatrice nel turismo sostenibile. Nuove opportunità nei Borghi? Ne discutono Gianfilippo Mignogna, vice presidente Associazione Borghi Autentici d'Italia, e Andrea Zuanetti, imprenditore di una startup che offre soluzioni su smart working e proposte turistiche in destinazioni minori.

Infine largo ai giovani con nuove proposte culturali e creative di Luca Pietro Ungaro, presidente di Culturit, e Fattore Wow, startup che offre una mappatura interattiva dei centri culturali indipendenti italiani. Modera Silvia Moggia, Hospitality & Travel Management.