Sant’Andrea Hospice, negativi i tamponi del personale. Struttura riprende attività

Sono tutti negativi i 23 tamponi di controllo effettuati il 5 e il 6 maggio al personale in isolamento domiciliare che lavora per la Fondazione Villa della Fraternità Onlus. Domenica, dopo giorni di attesa, è arrivato il risultato del test fatto sui lavoratori del Sant’Andrea Hospice, che da oggi, mercoledì 13 maggio, dopo aver sanificato gli ambienti riprenderà a erogare il servizio di cure palliative in hospice e a domicilio.