Papanice, la pista ciclabile torna fruibile in sicurezza

“Vorrei ringraziare il Responsabile del Verde Pubblico del Comune di Crotone per aver accolto in tempi brevi la mia richiesta per lavori di ripristino, pulizia e manutenzione della pista ciclabile di Papanice.” - Sono le parole di Antonio Megna, Demokratici Crotone dopo il suo appello -

“Ringrazio inoltre – scrive - tutti gli operai dello stesso settore che hanno ridato dignità ad un area importante della Frazione di Papanice grazie ad un accurato lavoro che ha riguardato lo sfalcio dell’erba e la successiva pulizia della stessa per il ripristino delle ottimali condizioni di sicurezza sia della pista ciclabile che della carreggiata stradale. Lavoro che ha reso nuovamente fruibile l’unica area della frazione nella quale i Cittadini svolgono attività motoria.”