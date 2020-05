Covid. Il bollettino: quattro i positivi, due sono di rientro. Un solo paziente in intensiva

Iniziata purtroppo male sul tragico fronte delle vittime, altre due quelle registratesi nella giornata di ieri (QUI) e nel cosentino, questa seconda settimana di maggio prosegue oggi e fortunatamente senza annotare altri decessi, con il complessivo delle morti per o con il Covid-19 che rimane fermo a 93 in tutto.

Per quanto riguarda invece l’avanzamento dell’epidemia, i casi di nuove positività aumentano nelle ultime 24 ore di altri quattro (tre del reggino e uno del cosentino), portando il totale a 1.138 persone che finora hanno contratto il virus.

Ad oggi sono stati infatti eseguiti 46.593 tamponi (155 in più rispetto a ieri) dei quali 45.455 quelli risultati negativi.

Nel complessivo dei test ne sono compresi 2.387 che sono stati effettuati sui calabresi che, come consentito dalle relative ordinanze e decreti, sono rientrati in regioni, e tra questi vi sono due dei quattro positivi di oggi, uno di Vibo Valentia e l’altro di Catanzaro.

RIANIMAZIONE QUASI VUOTA

In graduale discesa, invece, il numero dei degenti ospedalizzati. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti dimessi altri 4 pazienti (due nel Reggino ed uno ciascuno nel Cosentino e Vibonese). Ad oggi i degenti che risultano dunque guariti sono in tutto 477.

Quando ai ricoveri, al momento nei nosocomi della regione sono assistiti in tutto 66 pazienti (+1 rispetto a ieri): uno (come ieri) in terapia intensiva e 65 (+1 rispetto a ieri) in malattie infettive; mentre 512 (+9 rispetto a ieri) sono coloro che si si trovano attualmente in isolamento domiciliare con sintomi lievi o anche senza alcun sintomo.

I CASI PER PROVINCIA

Il dato relativo alla distribuzione territoriale dei positivi, conteggiato come sempre in base al luogo di ricovero e non già di rispettiva provenienza, vede ancora il cosentino tra le province con il numero più alto, 464 (+1 rispetto a ieri) dei quali: 10 in reparto; 254 in isolamento domiciliare; 167 guariti; 33 deceduti.

Segue il reggino, che dopo tre giorni di “fermo” sale ora un complessivo di 267 (+3 rispetto a ieri): 11 in reparto; 1 in rianimazione; 121 in isolamento domiciliare; 118 guariti; 16 deceduti.

Nel catanzarese, invece, i casi totali ed accertati di covid rimangono 218 (come ieri): 39 in reparto; 49 in isolamento domiciliare; 97 guariti; 33 deceduti.

Continua e per il 14mo giorno consecutivo la lunga “astinenza” da nuovi casi nel crotonese, al momento sono 113: 5 in reparto; 28 in isolamento domiciliare; 74 guariti; 6 deceduti.

Bene anche nel vibonese che da 72 ore non registra anch’esso nuovi positivi e che sono in tutto 76: Vibo Valentia: 50 in isolamento domiciliare; 21 guariti; 5 deceduti.

Al momento sono 9.310 (+276 rispetto a ieri) le persone che si trovano sottoposte alla quarantena domiciliare e così distribuite nelle cinque province: 2.330 a Catanzaro; 2.363 a Crotone 2.218 a Reggio Calabria; 1.737 a Cosenza e 662 a Vibo Valentia.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione per comunicare il rientro alla residenza sono altre 402; quelle registratesi per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali sono 181: per un totale di 583.