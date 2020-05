Ritardi nei lavori del nuovo Tribunale, la Procura apre fascicolo

Vuole vederci chiaro la Procura di Vibo Valentia e per questo ha aperto un’inchiesta per fare luce sui ritardi di costruzione del nuovo Tribunale di via Lacquari del capoluogo.

Dopo anni dalla posa della prima pietra la struttura non è ancora stata terminata e per questo motivo Camillo Falvo, procuratore di Vibo, ha avviato l’inchiesta contro ignoti. L’inchiesta, che è stata affidata alla polizia giudiziaria della Procura, mira a far luce su eventuali responsabilità penali sui ritardi.

Il nuovo tribunale, il cui progetto risale al 1992, è ancora in costruzione nonostante siano passati 30 anni. Attualmente è funzionante solo il piano terra con l’aula bunker, il giudice del lavoro, il giudice di pace e l’Ordine degli avvocati. Il tutto tra perizie delle varianti, il blocco dei fondi, i ricorsi al Tar, i nuovi progetti e l’avanzamento lento dei lavori.