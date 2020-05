San Giorgio Albanese. Si ribalta con il trattore, muore un bracciante agricolo

Si trovava alla guida di un trattore, in un terreno di località Pantanello, a San Giorgio Albanese, quando per cause in corso di accertamento il mezzo è caduto in un fosso schiacciando la vittima.

Protagonista della tragica vicenda un bracciante agricolo di 50 anni che è stato subito soccorso da altri colleghi che erano nella zona. Sono stati loro a chiamare il 118 che, una volta arrivato sul posto, ha prestato le prime cure e ha fatto trasferire l’uomo con l'elisoccorso all’ospedale Annunziata di Cosenza. Il cinquantenne, però, non ce l'ha fatta ed è deceduto nella struttura.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per avviare le indagini.