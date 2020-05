Corigliano, pusher in smart working. Sorpreso ai domiciliari con dosi da vendere

Era ai domiciliari, ma questo non lo ha fermato perchè F.C.A., 27enne residente a Taranto ma domiciliato a Corigliano Rossano, ha continuato a vendere droga da casa e per questo è stato arrestato.

Ieri sera, nel corso di un controllo nell'area urbana di Corigliano-Rossano, agenti del commissariato di Corigliano hanno perquisito l’abitazione dell’uomo, già gravato da precedenti penali ai domiciliari per associazione mafiosa finalizzata al traffico illecito di droga, e hanno trovato 11 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, nascosti in un cassetto con doppio fondo

Gli agenti hanno poi trovato un bilancino di precisione e materiale utile per il confezionamento. Il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Castrovillari ha rimesso in libertà l’uomo e lo ha quindi rimesso ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.