Vasto incendio minaccia una stalla a Limbadi: messi in salvo gli animali

Un incendio minaccia in queste ore una stalla nella frazione Motta Filocastro, in Località Case Sparse di Limbadi. La fiamme si sono sprigionate nel ricovero per animali e poi si sono estese fino all’annesso fienile.

Presenti sul posto due squadre dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia , intervenute con un'autopompa ed un'autobotte.

Gli animali presenti all’interno della stalla sono stati tutti tratti in salvo e procedono le operazioni di spegnimento del rogo.