L’automobile di un sacerdote e stata avvolta dalle fiamme nella tarda serata di ieri a Vibo Valentia. Il veicolo si trovava parcheggiato via S. Jemma quando – per cause ancora da accertare – è andato a fuoco. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia che hanno provveduto a domare il rogo che ha provocato ingenti danni al mezzo.