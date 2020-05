Processo “Stammer”: chieste 22 condanne per un totale di 450 anni di carcere

Due sole assoluzioni e ventidue condanne per un totale di circa 450 anni di carcere. È questa la richiesta avanzata - al termine di una requisitoria durata quasi quattro ore - dal sostituto procuratore della Dda di Catanzaro Antonio De Bernardo nell’ambito del processo con rito ordinario scaturito dalle operazioni “Stammer 1”(QUI) e “Stammer 2”(QUI) contro il narcotraffico internazionale collegato al territorio vibonese.

In particolare, De Bernardo - collegato in videoconferenza con il Tribunale di Vibo Valentia – ha invocato pena per: Giuseppe Careri di Rosarno 13 anni e 130mila euro di multa, Antonio Grillo di San Calogero 30 anni, Giuseppe Grillo di San Calogero 28 anni, Pasquale Grillo di San Calogero 26 anni, Rocco Iannello di Mileto 26 anni, Fortunato Lo Schiavo di Mileto 28 anni, Domenico Luccisano di Mileto 12 anni e 120mila euro di multa, Fulvio Luccisano di Mileto 16 anni, Vania Luccisano di Mileto 16 anni, Osvaldo Edmingo Nunez Mena (Repubblica Domenicana) 26 anni, Ernesto Oliva di Terranova di Sibari 16 anni, Massimo Pannaci di Vibo Valentia 28 anni, Pasquale Pititto di Mileto, 30 anni, Giuseppe Rondinelli di Botricello 18 anni, Antonio Scicchitano di Botricello 16 anni, Antonino Nazzareno Suppa di Francica 16 anni, Franco Greco di Marcedusa 18 anni, Mario Calesse di Sant’Eufemia d’Aspromonte 12 anni e 120mila euro di multa, Antonio Prostamo di Mileto 12 anni e 120 mila euro di multa, Salvatore Paladino di Rosarno 18 anni e 180 mila euro di multa, Leonardo Francesco Raffaele Florio 12 anni e 120mila euro di multa, Massimiliano Antonino Varone di Mileto 28 anni.

Assoluzione invece chiesta solo per Michell Vincenzo Piperno e Francesco Paladino.