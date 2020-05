Dubbi sul bando “Riapri Calabria”: Spirlì incontra le associazioni di categoria

Nino Spirlì

Il vicepresidente della Giunta regionale della Calabria, Nino Spirlì, in qualità di Assessore al Commercio e all’Artigianato, a tutela dei diritti di commercianti e artigiani, quali categorie maggiormente colpite dalla crisi economico finanziaria causata dall'emergenza covid19, ha ricevuto le associazioni di categoria Casartigiani, Confartigianato, CNA, Confesercenti presso gli uffici della Regione per esaminare le perplessità sorte a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico in preinformazione del Bando Riapri Calabria, misura appartenente al progetto complessivo "Riparti Calabria"(QUI).

L’assessore Spirlì ritiene essenziale, mai come in questo momento, interloquire con le associazioni di categoria perché solo tramite l’ausilio di queste ultime è possibile cucire il sostegno regionale su misura per le piccole e medie imprese calabresi.

Le associazioni di categoria hanno, fra l’altro, chiesto di ampliare la platea dei beneficiari e di provvedere a sburocratizzare l’iter amministrativo per arrivare ad una più rapida ed efficace applicazione del bando stesso.