Sorpreso con droga e materiale per il confezionamento: 18enne arrestato a Crotone

Un 18enne è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Crotone durante un servizio finalizzato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 28 grammi di marjuana e 2 di hashish, oltre al materiale per la pesatura e confezionamento. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.