Covid. Il bollettino. Positivi due calabresi tornati in regione, altre due vittime

Si apre ancora sotto una buona stella questa nuova settimana di metà maggio per quanto per quanto riguarda l’epidemia di Covid19 in Calabria.

Archiviati sette giorni tutto sommati “positivi”, quest’oggi e rispetto a ieri (QUI), i contagi continuano sì a salire ma sempre e comunque con numeri sostanzialmente bassi: al complessivo se ne aggiungono infatti altri due che portano il totale a 1.134 persone che finora hanno contratto il coronavirus nella nostra regione.

Sul fronte dei tamponi, nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti ulteriori 1.154 test; dall’inizio dell’emergenza in Calabria, così, ne sono stati effettuati in tutto 45.438, 44.304 dei quali risultati negativi.

Nel totale sono compresi anche 2.113 eseguiti su corregionali che, come previsto dalle ordinanze e decreti, hanno potuto rientrare nella propria residenza e tra cui anche i due positivi di oggi, uno di Catanzaro e l’altro di Vibo.

Per quanto riguarda invece il bilancio delle vittime, dopo l’ultimo decesso segnalato proprio ieri nel cosentino, quest’oggi il triste conteggio si deve purtroppo aggiornare con altre due persone morte nel cosentino. Il totale sale dunque a 93 persone spirate finora con o per il Covid.

LA “PRESSIONE” DEGLI OSPEDALI

Continua invece a mantenersi “contenuto” il dato delle ospedalizzazioni. Al momento sono 65 (-3 da ieri) le persone attualmente ricoverate nei nosocomi calabresi.

Di queste, una (-1 da ieri) è assistita nei reparti di terapia intensiva e 64 (-2 da ieri) in quelli di malattie infettive; mentre 503 (-25 da ieri) si trovano in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza alcun sintomo.

Tra ieri ed oggi altri 28 pazienti hanno lasciato gli ospedali di Cosenza (17), Reggio Calabria (8) e Catanzaro (3). Al momento i degenti dimessi e guariti sono stati in tutto 473.

I CASI NELLE CINQUE PROVINCE

Quanto infine alla distribuzione dei positivi nelle singole province calabresi, ad oggi nel cosentino i casi sono in tutto 463 (+1 da ieri): 9 in reparto; 255 in isolamento domiciliare; 166 guariti; 33 deceduti.

Nel reggino i positivi - per il terzo giorno - sono ancora 264: 11 in reparto; 1 in rianimazione; 120 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 16 deceduti.

Nel catanzarese dopo quattro giorni a zero contagi il totale è ora di 218 (+1 da ieri): 39 in reparto; 49 in isolamento domiciliare; 97 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, invece, prosegue da 13 giorni la striscia positiva col complessivo fermo a 113: 5 in reparto; 28 in isolamento domiciliare; 74 guariti; 6 deceduti.

Infine, il vibonese dove i casi sono ancora 76: 51 in isolamento domiciliare; 20 guariti; 5 deceduti.

In quarantena volontaria al momento si trovano 9.034 persone (395 in più di ieri) e così distribuite: 2.333 a Crotone; 2.301 a Catanzaro; 2.218 a Reggio Calabria; 1.607 a Cosenza e 575 a Vibo Valentia.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione per comunicare il rientro alla residenza sono 363 in più; quelle registratesi per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali sono altre 141, per un totale di 504.

ITALIA. SOTTO I MILLE I PAZIENTI IN TERAPIA INTENSIVA

Ancora calo di contagiati da coronavirus in Italia dove i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono sotto i mille. Emerge dal bollettino di oggi, lunedì 11 maggio, della Protezione civile. Così se il totale delle persone che hanno contratto il virus è 219.814, con un incremento rispetto a ieri di 744 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 82.488, con una decrescita di 836 assistiti rispetto a ieri.

Tra i 999 positivi che sono in cura presso le terapie intensive, si assiste a una decrescita di 28 pazienti in meno rispetto a ieri. Mentre le persone ricoverate in altri reparti sono 79 in meno rispetto alle ultime 24 ore, per un totale di 13.539 persone. Sono invece 67.950 i pazienti, pari al 82%, che si trovano in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 179 e portano il totale a 30.739. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 106.587, con un incremento di 1.401 persone rispetto a ieri.

I CASI REGIONE PER REGIONE

Nel dettaglio, i casi positivi sono: 30.411 in Lombardia, 13.338 in Piemonte, 7.040 in Emilia-Romagna, 5.460 in Veneto, 4.073 in Toscana, 2.844 in Liguria, 4.294 nel Lazio, 3.227 nelle Marche, 1.909 in Campania, 735 nella Provincia autonoma di Trento, 2.544 in Puglia, 2.062 in Sicilia, 830 in Friuli Venezia Giulia, 1.609 in Abruzzo, 447 nella Provincia autonoma di Bolzano, 108 in Umbria, 511 in Sardegna, 107 in Valle d’Aosta, 142 in Basilicata e 229 in Molise.

(ultimo aggiornamento 18:04)