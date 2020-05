Acqua non potabile a Saracena: Escherichia coli e Coliformi sopra la norma

Valori di Escherichia coli e Coliformi al di sopra di quelli consentiti dalla legge sono stati evidenziati in alcune zone del Comune di Saracena a seguito di controlli che l'Asp svolge regolarmente per monitorare la qualità dell'acqua.

A seguito della segnalazione pervenuta al Sindaco di Saracena, Renzo Russo, da parte del dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie dell'Asp di Cosenza, il primo cittadino ha emanato immediatamente l'ordinanza n°59 dell'11 maggio 2020 con la quale si dichiara non potabile l'acqua nelle zone di Piazza XX Settembre, Via C. Pisacane, Via S. Lamenza, Via S.M. Maddalena, Centro Storico, Via Casini e Contrada Zoccalia.

Fino a nuove disposizioni, dunque, l'utilizzo dell'acqua sarà consentita solo per servizi igienici, pulizia della casa ed igiene della persona. Mentre dovrà essere soggetta a bollitura se vorrà essere utilizzata per la preparazione di alimenti, l'igiene orale, il lavaggio di stoviglie, utensili da cucina e oggetti per l'infanzia.