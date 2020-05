Coronavirus. Pubblico e privato insieme per il diritto allo studio

Due imprenditori di Mormanno hanno donato all'Istituto Omnicomprensivo sei tablet con relativa connessione internet da destinare alle esigenze della didattica a distanza. E hanno deciso di farlo tramite del Comune di Mormanno, e del sindaco Giuseppe Regina. Dotazione che si aggiunge al contributo che il Sindaco, Giuseppe Regina - ha messo a disposizione della scuola per garantire 20 access point internet.

“Un gesto meraviglioso - ha ribadito il primo cittadino, Regina - che sottolinea la grande attenzione dei privati per le esigenze della collettività, in particolare per il diritto allo studio, che alimenta e sorregge l'impalcatura educativa con la quale vogliamo crescere le nuove generazioni, in particolar modo in una fase delicata come questa. La continua testimonianza del senso di comunità che ci trasmettono questi imprenditori e tutti gli altri che prima di loro si spesi per le esigenze collettiva è il più messaggio che possa arrivare ai giovani e ai cittadini tutti”.