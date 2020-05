È morto improvvisamente Graziano Manno, l’ex presidente del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese. Il grande lutto ha colto oggi impreparata la città di Catanzaro che ha goduto per diversi anni della presenza di Manno nel Consorzio di Bonifica con il ruolo di presidente. Manno sarebbe morto per cause naturali nella sua abitazione di Vallefiorita, tra un paio di mesi avrebbe compiuto 67 anni.