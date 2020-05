Incidente nel crotonese, suv fuori strada: anziani estratti dall’auto

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Un incidente autonomo si è verificato stamani intorno all’ora di pranzo sulla strada che porta da San Leonardo a Cutro.

La vettura, un Suv Kia Sportage, – per cause ancora da accertare – è uscita di carreggiate per poi precipitare in un canale.

Alla guida del mezzo un pensionato di Cutro, che è riuscito ad abbandonare autonomamente il veicolo. Situazione non così semplice invece per la coniuge che viaggiava sul lato passeggero: la malcapitata, ferita ad una spalla, è rimasta incastrata nel veicolo.

Intervenuti prontamente sul posto i Vivili del Fuoco del Comando Provinciale di Crotone che - con non poche difficoltà e solo dopo aver smontato i sedili posteriori dell’auto - sono riusciti ad estrarre la donna dall’abitacolo e ad affidarla alle cure dei sanitari.

Sul posto anche l’ambulanza della Misericordia, e i Carabinieri per i rilievi del caso.