In strada con una busta di marijuana: arrestato crotonese

L’ennesimo arresto per detenzione di stupefacenti è stato eseguito nella mattinata di sabato scorso, 9 maggio, dal personale della Squadra Mobile pitagorica che – nel corso di un controllo del territorio – ha colto in flagrante un 48enne del posto, S.U..

Gli agenti in servizio hanno notato l’uomo in strada che, con fare sospetto, si aggirava appiedato tenendo in mano una busta. Percorsi pochi metri, lo stesso si è infilato frettolosamente in un’autovettura per poi allontanarsi.

I poliziotti, insospettitisi, hanno deciso di seguire il soggetto per poi fermarlo nei pressi del lungomare cittadino e, a seguito di perquisizione, sorprenderlo con 445 gr di marijuana, celata nel sacchetto incriminato.

Per il 48enne è scattato l’arresto e, nella mattinata odierna, all’esito dell’udienza di convalida dinnanzi al GIP sono stati disposti a suo carico i domiciliari.