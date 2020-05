Covid. Il bollettino. Tre positivi: due sono calabresi di “rientro”, si piange un altro morto

Si chiude con un bilancio tutto sommato rassicurante questa prima settimana di maggio. Negli ultimi sette giorni l’avanzamento dell’epidemia di Covid-19 si è mantenuto sostanzialmente contenuto con 18 casi di contagio accertati, compresi altri tre nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore che portano il conteggio complessivo, ad oggi, a 1.132.

Dall’inizio dell’emergenza nella nostra regione sono stati 44.284 i tamponi eseguiti su altrettante sospette infezioni, 43.152 quelli risultati però negativi. Rispetto a ieri sono stati 1.291 i nuovi test eseguiti.

Nel totale dei tamponi sono compresi 1.824 riferiti a corregionali che, così come consentito da nuove ordinanze e decreti, hanno fatto rientro nella propria residenza e tra i quali vi sono due dei tre nuovi positivi accertati, uno di Vibo Valentia e un altro di Catanzaro.

I freddi dati statistici ci dicono poi che anche il tragico bilancio delle vittime per o con il Covid è stato sostanzialmente “contenuto”, sebbene ovviamente e sempre troppo “oneroso”: due le morti accertate negli ultimi sette giorni, a cui però, oggi, se ne deve aggiungere ancora un’altra, nel cosentino. Finora i decessi nella nostra regione sono stati 91 in tutto.

I DIMESSI E GLI OPEDALIZZATI

Intanto continuano - seppur lentamente - a svuotarsi gli ospedali calabresi: tra ieri ed oggi altri 18 pazienti sono stati dimessi rispettivamente da Catanzaro (9), Cosenza (7), e Reggio Calabria (2). Al momento il totale dei degenti guariti sale dunque a 445.

Nei vari riparti, e al momento, sono assistite 68 persone (2 in meno da ieri): 2 (come ieri) si trovano nelle terapie intensive mentre 66 (2 in meno da ieri) nelle malattie infettive. I positivi senza sintomi o con sintomi lievi e sottoposti ad isolamento domiciliare sono oggi 528 (14 in meno da ieri).

I POSITIVI PROVINCIA PER PROVINCIA

Quanto alla distribuzione dei casi nelle singole province calabresi (calcolati in base al luogo di degenza), è ancora il cosentino a “vantare” suo malgrado il primato. Attualmente, e dopo tre giorni di tregua, sono 460 (+2 da ieri): 10 in reparto; 272 in isolamento domiciliare; 149 guariti; 31 deceduti.

Nel reggino il complessivo dei positivi rimane a 264: 12 in reparto; 2 in rianimazione; 126 in isolamento domiciliare; 108 guariti; 16 deceduti.

Il catanzarese registra anch’esso zero contagi, da 96 ore, col totale al momento di 217 covid: 39 in reparto; 51 in isolamento domiciliare; 94 guariti; 33 deceduti.

Continua la lunga tregua nel crotonese, da 12 giorni fermo a 113 casi: 5 in reparto; 28 in isolamento domiciliare; 74 guariti; 6 deceduti.

Infine, il vibonese, anch’esso “bloccato” da quasi due settimane sale oggi a 76 positivi (+1 da ieri): 51 in isolamento domiciliare; 20 guariti; 5 deceduti.

In quarantena volontaria al momento si trovano 8.639 persone (351 in più di ieri) e così distribuite: 2.283 a Crotone; 2.228 a Catanzaro; 2.057 a Reggio Calabria; 1.496 a Cosenza e 575 a Vibo Valentia:

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione per comunicare il proprio rientro alla residenza sono 273 in più; quelle registratesi per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali sono altri 102, per un totale di 375.