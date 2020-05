Covid. Area centrale: anche oggi nessun contagio, 13 i pazienti in ospedale

Continuano a non segnalarsi nuovi casi di contagio da Covid-19 in tutta l’area centrale della Calabria. Anche oggi il consueto bollettino del Pugliese-Ciaccio è a segno zero, nonostante siano stati eseguiti, tra ieri ed oggi, 215 nuovi tamponi: 49 giunti dal catanzarese, 8 dal crotonese, 9 dal vibonese e 149 che riguardano invece i residenti rientrati in regione negli ultimi giorni.

Per 213 test il risultato è stato negativo, mentre per i soli due positivi, come al solito si tratta di altrettanti casi noti e già segnalati nei giorni scorsi, uno di Catanzaro ed uno di Vibo. Al momento sono ancora in corso le analisi su altri 700 tamponi di cui si attendono i relativi responsi.

Sui fronte dei ricoveri ad oggi nell’ospedale Pugliese-Ciaccio sono assistiti 13 pazienti e tutti nel reparto di malattie infettive mentre continua ad essere fortunatamente vuota la terapia intensiva.