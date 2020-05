Coronavirus, pensione a domicilio grazie ai carabinieri: a Platania la prima consegna

Prima consegna a domicilio della pensione a Platania. I carabinieri della stazione locale hanno inaugurato il servizio di ritiro e consegna a domicilio della pensione in favore di un’anziana, servizio attivato all’inizio del mese scorso dall’Arma che ha stipulato una convenzione “ad hoc” con Poste Italiane.

La scorsa settimana la donna di 85 anni, residente in una contrada del comune platanese e impossibilitata a raggiungere l’ufficio postale, ha chiamato la stazione dei carabinieri dopo aver appreso del nuovo servizio attraverso l’ascolto del telegiornale, e ha contattato il presidio dell’Arma per chiedere come potervi accedere.

Il Comandante si è recato a casa della donna per formalizzare la delega al ritiro del denaro. La signora doveva ritirare le mensilità che non era riuscita a prendere in questo periodo di emergenza, ancora giacenti presso l’ufficio postale. Dopo il ritiro, i militari sono ritornati a casa della donna e le hanno consegnato la pensione. L’anziana ha espresso profonda gratitudine e i militari hanno rinnovato la loro disponibilità.

Il servizio è completamente gratuito ed è rivolto a persone pari o superiore a 75 anni, non titolari di libretto di risparmio o di carta dedicata per il ritiro della pensione, ma che percepiscono prestazioni previdenziali negli uffici postali e le riscuotono normalmente in contanti.