Marcellinara, dal controllo Covid spunta la droga. Due denunciati

Prima i controlli nell’ambito del decreto anti Covid, poi la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di droga. È successo a Marcellinara dove i carabinieri della stazione locale hanno deferito in stato di libertà G. S. di Marcellinara e P. S. di Catanzaro, entrambi trentunenni.

Durante un controllo i carabinieri si sono recati al centro dopo aver ricevuto la segnalazione di un uomo non del paese che si recava in una casa. Così dopo aver notato il giovane entrare nell'abitazione, i carabinieri hanno deciso di fare un controllo più approfondito. Durante la perquisizione domiciliare hanno trovato, in una delle stanze, 35 grammi di marijuana.

Per i due giovani, legati solo da amicizia, è scattata la denuncia in stato di libertà e, per il 31enne catanzarese è scattata anche la multa per la violazione delle norme anti Covid-19, dato che si è spostato dal proprio comune di residenza senza alcuna motivazione valida.