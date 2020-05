Spilinga, in fiamme lo stabilimento della ‘nduja. Avviate le indagini

È divampato nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 9 maggio, un vasto incendio che ha interessato lo stabilimento dell’azienda “L’artigiano della nduja”, che si trova sulla strada provinciale all’ingresso dell’abitato di Spilinga.

Ad accorgersi delle fiamme sono stati i vicini dell’impresa che hanno subito avvisato il titolare, Luigi Caccamo, che ha quindi lanciato l’allarme.

All’interno dell’edificio non c’era alcun operaio. Sul posto sono arrivate tre squadre dei vigili del fuoco che sono state impegnate a domare il fuoco, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini dal momento che le cause dell’incendio non sono ancora chiare.