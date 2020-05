Fase 2. Nuova ordinanza allarga ancora le “maglie”: ecco cosa si potrà fare da domenica

Arriva stasera una nuova ordinanza (QUI il testo completo) che entrerà in vigore già da domani, domenica 10 maggio, delle governatrice della Calabria, Jole Santelli e che riguarda nello specifico l'allentamento delle restrizioni, per le famiglie calabresi, per quanto riguarda le seconde case, le ’attività sportive all’aria aperta, la spesa, ma anche la raccolta di funghi, le visite ai cimiteri, l’assistenza a persone non autonome e, dulcis in fundo, la toelettatura dei cani.

Un’ordinanza che secondo la governatrice sarebbe in linea con quanto già disposto in altre regioni, e contestuale all’invio da parte del Ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità del Report regionale contenente le prime valorizzazioni degli indicatori del Decreto del 30 aprile scorso, e concernente i criteri per il monitoraggio del rischio sanitario contenuto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile, insieme alla relativa classificazione del rischio.

Nel report, al 6 maggio, la nostra regione viene considerata a rischio basso e con una riduzione nel trend dei casi da Covid-19. Dunque un territorio che, allo stato attuale, si configurerebbe caratterizzato da una debole probabilità di diffusione del virus e una conseguente transizione dalla fase 1 di lockdown alla cosiddetta fase 2.

LE MISURE PREVISTE

Fatta questa premessa, dunque, a partire da oggi vengono adottate 9 misure generali. La prima prevede che i residenti in Calabria possano raggiungere la seconda abitazione, se ubicata sul territorio regionale, da soli o con un familiare convivente, per sole motivazioni di manutenzione, e con rientro nella stessa giornata.

È poi consentito raggiungere i cimiteri, individualmente o insieme a persone che siano componenti dello stesso nucleo familiare.

È permessa l’attività sportiva anche all’interno di strutture e circoli sportivi, se svolta in spazi all’aperto che consentano il rispetto del distanziamento e si evitino il contatto fisico tra i singoli atleti. Resta sospesa ogni altra attività collegata all’utilizzo delle strutture sportive compreso l’utilizzo di spogliatoi, palestre, piscine, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti.

Viene, ancora, consentita su tutto il territorio regionale, la pesca sportiva e ricreativa sia da terra che in acque interne e in mare ma nel rispetto della normativa vigente e se svolta da persona abilitata in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi del Decreto ministeriale del 6 dicembre 2010. L’attività potrà essere svolta con un massimo di due persone conviventi e con rientro obbligatorio nella stessa giornata.

Inoltre, è permesso l’allenamento e addestramento di cani ma esclusivamente nei centri cinofili delle aziende autorizzate, a condizione che l’attività venga svolta singolarmente, insieme ai cani da addestrare, e secondo una turnazione di utilizzo delle Zone di Addestramento e Allenamento cani (ZAC/AFV/AATV) e senza il contatto diretto fra le persone, sempre nel rispetto del distanziamento interpersonale e della normativa in tema di contenimento.

Ed ancora, consentito all’interno dell’intero territorio regionale, da soli o con persone conviventi, lo spostamenti per fare la spesa.

Alle persone fisiche in possesso di un apposito permesso nominativo o tesserino di idoneità regionale e permesso lo spostamento nell’ambito della regione, per la ricerca e la raccolta di prodotti spontanei della terra (piante non legnose, frutti, funghi epigei e tartufi), a condizione che l’attività si svolga nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e comunque di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio, oltre che secondo le modalità previste dalle leggi vigenti in materia.

Permessi poi gli spostamenti finalizzati all’assistenza a persone non autonome, comprese quelle per le quali occorre prestare assistenza ai sensi della legge 104, in quanto rientranti nei motivi di salute; e delle persone affette da disturbi dello spettro autistico e dei relativi accompagnatori.

Consentita, ancora, l’attività di toelettatura, su appuntamento, degli animali domestici e di compagnia e negli esercizi abilitati, ma riducendo al minimo il contatto tra le persone nella fase di consegna-ritiro dell’animale.

Infine, viene ribadito l’obbligo dell’uso delle mascherine per tutti i coloro che si rechino presso una delle attività consentite e comunque nelle situazioni in cui la distanza interpersonale non sia garantita. Analogamente dovranno essere rigorosamente rispettate le misure di igiene e le precauzioni; resta in ogni caso vietata ogni forma di assembramento.