Motta San Giovanni, danneggiato l’Ostello della gioventù. Rubati elettrodomestici

Hanno tagliato la catena del cancello e sfondato la porta finestra della sala mensa. Una volta entrati hanno danneggiato le pareti e le porte dell’Ostello della gioventù nel castagneto di Pitea a colle Oleandro a Motta San Giovanni e hanno messo a soqquadro l’intera struttura. Inoltre hanno portato via alcuni arredi, tutti gli elettrodomestici industriali, parte della biancheria e delle stoviglie, il motore della cella frigo e l'autoclave.

Il sindaco del comune del reggino, Giovanni Verduci, che ha sporto denunciata alle forze dell’ordine ha inoltre parlato di “danni ingenti che colpiscono il patrimonio del nostro ente e feriscono tutta la nostra comunità e quanti, negli anni, hanno potuto godere di quel luogo”.

Si è inoltre detto amareggiato e determinato, con tutta l’amministrazione a “proseguire quel percorso di promozione turistica già intrapreso da alcuni anni”, la struttura danneggiata infatti ospita ogni anno turisti. Come scrive lo stesso Verduci l’Ostello ha ospitato “numerose scolaresche, associazioni culturali e sportive, parrocchie e oratori, gruppi scout e appassionati di trekking. Abbiamo avviato un interessante confronto con alcune federazioni sportive, con i responsabili regionali scout e, soprattutto, con l’Associazione Alberghi per la Gioventù. Tutti seriamente interessati tanto che abbiamo già pronta una manifestazione d’interesse, che avremmo voluto pubblicare entro maggio, per l’acquisizione a titolo definitivo della struttura o per la gestione a lungo periodo”.

Verduci poi assicuro che la macchina non si ferma, anzi la prossima settimana “riprenderemo i lavori, sospesi per l’emergenza Coronavirus, per la videosorveglianza delle piazze comunali con l’intenzione, intercettando nuovi finanziamenti, di ampliare sempre di più le aree controllate”.