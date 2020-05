Il fiuto del cane Collins non perdona. Trovata droga e piante di marijuana

Un arresto e due denunce. È successo a Catanzaro dove i carabinieri di Santa Maria e loro colleghi di Squillace e Tiriolo e delle unità cinofile di Vibo Valentia, hanno effettuato dei controlli nell’area sud della città.

Il fiuto del cane Collins ha permesso di trovare a casa di A.M., un ventenne, 56 grammi di marijuana suddivisa in vari involucri ed una piantina della stessa sostanza, oltre ad un bilancino di precisione e a 125 euro in contanti.

Nell'abitazione di D.S., un 34enne, sono stati scovati invece 30 grammi di marijuana e 3 piante; mentre nella casa di F.Z., 53enne, 6 grammi sempre di marijuana e ancora altre piante.

Al termine degli accertamenti, per il ventunenne catanzarese, già noto alle forze di polizia, è scattato l'arresto in flagranza di reato e su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato messo ai domiciliari mentre gli altri due uomini sono stati denunciati in stato di libertà.