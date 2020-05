Tar boccia ordinanza Santelli, le reazioni

CALLIPO: “LA REGIONE PERDE CREDIBILITÀ. ORA BASTA SPOT SULLA PELLE DEI CALABRESI”

Per Pippo Callipo, capogruppo di “Io resto in Calabria” in Consiglio regionale, “non ha vinto nessuno e soprattutto ha perso la Calabria”. È il commento di Callipo dopo la notizia della pronuncia del Tar che ha accolto il ricorso del Governo sull'ordinanza che prevedeva la riapertura di bar e ristoranti con tavoli all’aperto.

“Il provvedimento – prosegue Callipo – ha fatto guadagnare la ribalta mediatica alla presidente Jole Santelli ma ha suscitato la contrarietà dei medici calabresi. Inoltre non è servito a un pur minimo rilancio della nostra economia e non ha dato neanche un segnale di speranza. Solo caos e propaganda sulla pelle dei calabresi. La prima risposta, d’altronde, l’hanno data gli stessi esercenti che per la stragrande maggioranza hanno deciso di attenersi alle regole stabilite dal governo. Evidentemente non era possibile riaprire dalla sera alla mattina senza avere indicazioni chiare né assistenza in materia di precauzioni igieniche e sanitarie. Avevamo fatto notare sin da subito quanto il provvedimento fosse irresponsabile, incoerente e intempestivo, purtroppo siamo stati facili profeti”.

E da adesso per Callipo “con il massimo senso di responsabilità, è bene che si facciano meno ordinanze spot e che ci siano più confronto e tempestività nell’aiutare concretamente i calabresi a rialzarsi”.

CGIL: “REGIONE CONVOCHI LE PARTI SOCIALI”

Giuseppe Valentino, segretario Generale Filcams Cgil Calabria, invita la presidente della Regione, Jole Santelli, a convocare le parti sociali. Il segretario si augura che “al grido di disperazione dei lavoratori e delle lavoratrici calabresi, delle attività commerciali, messe in ginocchio dalla Pandemia, la Presidente non continui a comportarsi con arroganza e convochi in un tavolo congiunto con i rappresentanti delle imprese e dei lavoratori del settore”.

“Purtroppo a pagare le spese di una politica regionale che anziché concentrarsi sui problemi della Calabria si occupa di servire gli equilibri ed i capricci degli amici di partito a Roma, sono i lavoratori e le attività produttive calabresi”.

GRAZIANO: “TAR RIMETTE SALUTE CALABRESI AL PRIMO POSTO”

Il Tar ha rimesso “la salute dai calabresi al primo posto”. Ne è convinto il commissario regionale del Partito democratico, Stefano Graziano, che adesso chiede alla Santelli “chi si assumerà la responsabilità se nei prossimi giorni l’Inail dovesse segnalare che qualcuno ha contratto il virus nel corso dell’orario di lavoro, cosa che ovviamente ci auguriamo non accada. Dal 18, valutate le due settimane di fase due, si potrà aprire in sicurezza e con regole certe”.