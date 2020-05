Abbandona in un terreno faldoni pieni di documenti. Scatta sequestro e denuncia

I carabinieri forestali di Crotone hanno trovato e sequestrato numerosi faldoni contenenti documenti. I faldoni sono stati abbandonati come rifiuti in un terreno incustodito a Gabella. I militari hanno deferito all’Autorità giudiziaria un imprenditore crotonese, ritenuto il presunto responsabile dell’abbandono dei faldoni.

È successo nel corso di attività di controllo da parte dei militari che hanno trovato in un terreno senza alcuna recinzione e di proprietà privata per un volume complessivo di diversi metri cubi. I faldoni erano stati abbandonati da tempo, con l’obiettivo di disfarsene in un secondo momento.

Al loro interno i carabinieri hanno trovato documenti cartacei relativi ad operazioni di compravendita di autoveicoli, avvenute diversi anni fa. Informazioni, peraltro ancora facilmente leggibili, ritenute sensibili dalla norme in materia di protezione dei dati personali, erano stati abbandonati senza alcuna precauzione.

Dall’esame di alcuni dei faldoni esaminati è stato semplice risalire alla società titolare che aveva raccolto e doveva conseguentemente trattare i documenti. Il titolare, un imprenditore nato e residente a Crotone di quasi cinquanta anni, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per abbandono di rifiuti. Sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire eventuali ulteriori responsabilità.