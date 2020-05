Agente aggredito da un detenuto nel carcere di Reggio Calabria

Un uomo di origini siciliane, detenuto nel carcere di “Arghillà” a Reggio Calabria, mentre ieri usciva dalla cella per recarsi nel cortile passeggi, ha aggredito con il piede di un tavolino un agente di polizia penitenziaria per futili motivi.

Lo hanno reso noto Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Damiano Bellucci, segretario nazionale.

L’agente è stato medicato all’opsedale Riuniti per la frattura del pollice della mano sinistra, giudicata guaribile in 15 giorni. Nell’istituto penitenziario di Arghillà, a Reggio Calabria, lo scorso 30 aprile erano presenti 250 detenuti di cui 36 stranieri. Il Sappe evidenzia che nonostante il recente incremento di alcune unità, disposto dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, il personale della Polizia Penitenziaria non è in generale sufficiente.