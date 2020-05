Covid. Il bollettino: un solo nuovo caso ma c’è un altro decesso, calano i ricoveri

Sta per avviarsi alla fine una settimana tutto sommato tranquilla dal punto di vista dell’avanzamento dei contagi da Covid-19. Negli ultimi sei giorni la Calabria ha registrato numeri quasi rasenti lo zero, con in tutto e finora 11 nuovi casi, a cui oggi se aggiunge un altro solo (nel reggino) rispetto a quelli comunicati ieri (QUI) e che porta il totale complessivo a 1.126.

Fino ad ora sono stati eseguiti 41.902 tamponi, 40.776 quelli risultati negativi e 1.096 effettuati nelle ultime 24 ore. Nel totale sono compresi 994 test riferiti ai rientrati presso la propria residenza.

Risale però e purtroppo il bilancio delle vittime che oggi sono così 90 in tutto dopo un altro decesso comunicato nel bollettino della Regione e avvenuto nel cosentino.

Continua a diminuire la pressione, tra l’altro mai stata critica, negli ospedali calabresi. Tra ieri ed oggi, intanto, sono stati dimessi 14 pazienti (4 a Cosenza, 4 a Reggio Calabria, 4 a Crotone, 1 a Catanzaro e 1 a Vibo Valentia). Finora hanno lasciato i vari reparti ed in tutto 417 degenti.

Nelle strutture sono invece ed attualmente ricoverate 75 persone (otto in meno rispetto a ieri): 2 (come ieri) nelle terapie intensive e 73 nelle malattie infettive (8 in meno da a ieri). In isolamento domiciliare con o senza sintomi se ne trovano 544 (6 in meno da a ieri).

I POSITIVI PER PROVINCIA

Quanto alla distribuzione territoriale dei positivi nelle singole province, nel cosentino al momento sono 460 e così suddivisi: 13 in reparto; 276 in isolamento domiciliare; 141 guariti; 30 deceduti.

Nei reggino il totale oggi è di 261 (+1 rispetto a ieri): 12 in reparto; 2 in rianimazione; 130 in isolamento domiciliare; 101 guariti; 16 deceduti.

Nel catanzarese i contagi sono 217: 41 in reparto; 60 in isolamento domiciliare; 83 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese si rimane ancora allo stesso dato di nove giorni fa, ovvero 113: 7 in reparto; 28 in isolamento domiciliare; 72 guariti; 6 deceduti.

Stesso lungo periodo di “astinenza” dal virus che contraddistingue anche il vibonese, dove i casi sono 75: 50 in isolamento domiciliare; 20 guariti; 5 deceduti.

In quarantena volontaria ad oggi si trovano 7.158 persone (512 in meno rispetto a ieri), e così distribuite: 2.199 a Catanzaro; 1.711 a Reggio Calabria 1.449 a Crotone; 1.353 a Cosenza e 446 a Vibo Valentia

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione per comunicare il rientro alla residenza sono 476 in più; quelle registratesi per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali sono altre 183, per un totale di 659.