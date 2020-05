Dad: Finazieri consegnano notebook agli studenti di Cosenza

In questi giorni, i Finanzieri del Gruppo di Cosenza sono impegnati nella consegna dei dispositivi multimediali agli alunni dell’“Istituto Comprensivo Statale Cosenza III “Via Negroni” per lo svolgimento delle attività didattiche a distanza.

La Dirigente del plesso scolastico, Prof.ssa Marina Del Sordo, ha richiesto la collaborazione delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale Cosenza per la consegna di notebook e tablet, assegnati agli studenti residenti nella provincia cosentina.

L’iniziativa ha permesso di garantire la continuità del diritto allo studio nel pieno rispetto delle disposizioni, introdotte dai provvedimenti governativi, volte a limitare i casi di contagio del COVID-19.

I dispositivi informatici sono stati acquistati dalla scuola grazie a fondi stanziati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e saranno messi a disposizione degli studenti che ne hanno fatto richiesta, in quanto sprovvisti, per garantire la formazione a distanza erogata per la prosecuzione del programma scolastico. Gli allievi che hanno ricevuto i supporti tecnologici presso le proprie abitazioni, i quali fino a quel momento erano impossibilitati a seguire le lezioni, si sono dimostrati entusiasti per l’iniziativa promossa dall’Istituto d’intesa con il Corpo ed hanno mostrato ammirazione per l’attività svolta dalle Fiamme Gialle.

La lodevole iniziativa di carattere sociale nel suo complesso è volta ad offrire ai giovani ragazzi la possibilità di rimanere “connessi” attraverso la messa a disposizione, oltre dei dispositivi informatici, anche di una connessione utile per la fruizione dei contenuti dispensati sulle varie piattaforme multimediali.

La Guardia di Finanza è impegnata in prima linea nella realizzazione di tutte le possibili iniziative, sia operative che sociali, necessarie per supportare i più bisognosi e coloro i quali versano in condizioni di difficoltà, soprattutto in questo particolare momento di emergenza sanitaria per il Paese dovuta al COVID-19.