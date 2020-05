Spaccio di droga a casa: in manette un 28enne a Rossano

Ennesimo arresto per spaccio di stupefacenti all’interno di comuni abitazioni. Questa volta a far scattare le manette sono stati gli agenti del Commissariato di Polizia di Corigliano-Rossano che hanno colto in flagranza un 28enne del posto, L. D..

Notato uno strano afflusso di persone presso uno stabile del centro di Rossano, i poliziotti hanno deciso di approfondire il controllo e a seguito di una perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti nelle disponibilità del giovane inquilino ben 41 dosi di hashish per un totale di circa 40 gr., un bilancino di precisione e tutto l’occorrente per il confezionamento delle dosi.

L.D. tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana, dopo le formalità di rito è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione del P.M. di Turno della Procura della Repubblica di Castrovillari.