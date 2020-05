Fase 2, Magorno: “commissione d’inchiesta per verificare il comportamento delle banche“

“I rifiuti delle banche alle richieste di prestito è un duro colpo per commercianti e imprenditori e si traduce in una grande opportunità per la criminalità organizzata che trova così campo libero per la sua azione.” È quanto dichiara il Senatore Ernesto Magorno in seguito all’avvio della cosiddetta “Fase 2” e alla ripartenza dell’Italia intera e del suo settore trainante.

“È urgente – aggiunge Magorno - però comprendere quello che è stato il comportamento degli istituti di credito in questa fase difficile, per questo – conclude - chiederò l’istituzione di una commissione d’inchiesta che verifichi l’operato delle banche con particolare attenzione alle banche del Sud”.