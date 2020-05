Covid. Il bollettino: tre positivi in Calabria, sono persone di rientro. Intensive mai così vuote

La Calabria continua nella sua scia sostanzialmente stabile e moderata nell’andamento dell’epidemia. Rispetto alla giornata di ieri (QUI) quest’oggi i numeri relativi a nuovi casi di positività sono ancora relativamente bassi, con tre infezioni segnalate - una ciascuno, nel reggino, cosentino e catanzarese - e che fanno salire a 1.125 il totale dei contagi in regione.

Nelle ultime 24 ore sono stati 1.026 i tamponi eseguiti su altrettanti sospetti Covid-19, che portano il complessivo a 40.806, 39.681 dei quali quelli negativi. Tra gli stessi test 605 sono riferiti a persone rientrate in Calabria e di cui i tre positivi.

Dopo l’ultimo decesso registrato appena ieri, oggi e fortunatamente rimane fermo il triste bilancio delle morti con o per il virus. Le vittime in Calabria, fino ad ora, sono state 89 in tutto.

Situazione piuttosto serena, come d’altronde da qualche settimana, anche sul fronte dei ricoveri. Al momento nelle strutture della regione sono assistiti 83 pazienti (7 in meno rispetto a ieri): solo due (uno in meno rispetto a ieri) quelli che si trovano nelle terapie intensive e 81 (sei in meno rispetto a ieri) nelle malattie infettive. 550 (123 in più rispetto a ieri) sono invece ed attualmente in isolamento domiciliare con o senza sintomi.

Nelle ultime 24 ore, poi, 14 degenti sono usciti rispettivamente dagli ospedali di Cosenza (8); Catanzaro (5) e Crotone (1). Il totale dei dimessi e ad oggi di 403 pazienti.

I CASI NELLE CINQUE PROVINCE

I dati sulla distribuzione territoriale dei casi nelle singole province calabresi (calcolati come sempre in base al luogo di ricovero dei pazienti e non di provenienza geografica), ci restituisce ancora il cosentino come area più “colpita”. Al momento i positivi sono 460 (+1 rispetto a ieri) e così suddivisi: 16 in reparto; 278 in isolamento domiciliare; 137 guariti; 29 deceduti.

A seguire il reggino con 260 casi (+1 rispetto a ieri): 16 in reparto; 2 in rianimazione; 129 in isolamento domiciliare; 97 guariti; 16 deceduti.

Nel catanzarese, invece, gli affetti dal Covid arrivano oggi a 217 (+1 rispetto a ieri): 42 in reparto; 60 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 33 deceduti.

Continua ad essere stabile il numero di positivi nel crotonese, fermo a 113: 7 in reparto; 32 in isolamento domiciliare; 68 guariti; 6 deceduti.

Anche il vibonese “sorride” dopo che per il nono giorno consecutivo le infezioni sono ancora bloccate a quota 75: 51 in isolamento domiciliare; 19 guariti; 5 deceduti.

In quarantena volontaria ad oggi si trovano 7.670 persone (722 in più rispetto a ieri), e così distribuite: 2.124 a Catanzaro; 1.997 a Crotone; 1.692 a Reggio Calabria; 1411 a Cosenza e 446 a Vibo Valentia.

I rientri in Calabria che ad oggi sono stati registrati sul sito della Regione Calabria sono 26.039. Di questi, quelli registratisi per ritorno alla residenza a partire dal 4 maggio sono 7.760; 1.320 sono le registrazioni per ingressi legati a motivi di lavoro, salute e attività istituzionali.

PROSEGUE IL CALO DELLA PRESSIONE SULLE STRUTTURE OSPEDALIERE

Il numero di persone guarite da coronavirus (3031 persone rispetto a ieri) ha nuovamente superato la cifra dei nuovi contagi (1.401 nuovi casi). Così oggi, giovedì 7 maggio, il bollettino diramato dal dipartimento della Protezione civile parla ancora di alleggerimento della pressione sulle strutture ospedalieri Il numero nonostante il numero di attualmente positivi è di 89.624, con una decrescita di 1.904 assistiti rispetto a ieri, le persone ricoverate in terapia intensiva sono 1311, 22 in meno rispetto a ieri.

Mentre sono 595 i pazienti in meno ricoverati in reparto, su un totale di 15.174 persone. Sono 73.139 le persone, pari al 82% degli attualmente positivi, che si trovano in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. E il totale di persone hanno contratto il virus è di 215.858

Il numero dei deceduti rimane alto, perché sono morte 274 persone, per un totale di 29.958. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 96.276.

I DATI REGIONE PER REGIONE

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi: 32.015 in Lombardia, 14.469 in Piemonte, 8.011 in Emilia-Romagna, 6.534 in Veneto, 4.716 in Toscana, 3.248 in Liguria, 4.348 nel Lazio, 3.247 nelle Marche, 2.800 in Puglia, 2.139 in Campania, 2.127 in Sicilia, 1.770 in Abruzzo, 910 nella Provincia autonoma di Trento, 927 in Friuli Venezia Giulia, 633 in Calabria, 583 in Sardegna, 551 nella Provincia autonoma di Bolzano, 170 in Molise, 155 in Basilicata (ha ridotto di 16 unità il numero dei casi totali), 141 in Umbria e 130 in Valle d’Aosta.

(ultimo aggiornamento 18:11)