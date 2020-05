Corigliano Rossano, polizia penitenziaria consegna viveri per le famiglie bisognose

La Polizia Penitenziaria di Rossano ha consegnato viveri di ogni genere al Comune unico di Corigliano-Rossano da destinare alle tante famiglie bisognose dell'intera area-urbana che, in questo periodo particolare dovuto all'emergenza Cornavirus, stanno vivendo momenti di grande difficoltà economica ed esistenziale.

Alla significativa cerimonia di consegna, alla presenza del sindaco Flavio Stasi, hanno preso parte, dinanzi alla sede della Protezione Civile e dello Sportello della Solidarietà in Viale Sant'Angelo allo Scalo di Rossano, il Comandante di Reparto della Polizia Penitenziaria, il Dirigente aggiunto Elisabetta Ciambriello, il Coordinatore Nucleo Traduzioni e Piantonamenti, l'Ispettore Superiore Domenico Vennari, il personale di Polizia Penitenziaria: l'Assistente Capo Mario Pino Romeo, l'Assistente Capo Antonio Scalise, l'Assistente Capo Emilio Motolo, l'Assistente Capo Nicola Maria Papaleo e l'Assistente Capo Antonio Pirito. Il sindaco Stasi, dopo l'accoglienza, ha voluto ringraziare la Direttrice dell'Istituto Penitenziario di Rossano, Maria Luisa Mendicino, ma anche tutto il personale per il gesto di grande generosità umana.

Grazie alla raccolta di fondi, gli agenti hanno acquistato viveri di ogni genere, per le famiglie che sono in grande difficoltà a causa della pandemia del Covid-19 che, purtroppo, ha messo in ginocchio l'economica locale e non solo dopo la chiusura forzata di tutte le attività commerciali (negozi, ristoranti, pizzerie, pub, locali di tendenza, hotel, agenzie di viaggio, parrucchieri, barbieri, estetisti) e dei tanti cantieri edili che garantiscono lavoro a molti operai ed artigiani dell'intero territorio.