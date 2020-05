Covid. Positivo un calabrese di rientro, zero contagi nel resto dell’area centrale

Un nuovo caso di positività al Covid19 è stato accertato in uno dei corregionali rientrati in Calabria dal 4 maggio scorso, così come consentito dai nuovi decreti e ordinanze.

A renderlo noto l’azienda ospedaliera del Pugliese-Ciaccio che tra ieri ed oggi ha analizzato 211 tamponi provenienti dall’area centrale della regione (92 da Catanzaro, 33 da Crotone e 47 da Vibo Valentia), ma anche altri 39 riferiti appunto a persone che tornavano da altre zone del Paese.

Di questi 209 tamponi sono quelli risultati negativi, mentre dei due positivi uno è il caso di cui accennavamo mentre l’altro si riferisce ad un covid già noto (del vibonese) e oggi solo confermato.

Al momento, intanto, nell’ospedale catanzarese rimangono ricoverate 14 persone nel reparto di malattie infettive, mentre la terapia intensiva, come ieri, rimane ancora e fortunatamente vuota.