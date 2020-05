Corruzione in atti giudiziari: eseguito sequestro preventivo a carico di Pertini e dei suoi “colleghi”

Marco Petrini

Il personale del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Crotone e lo S.C.I.C.O hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo per equivalente di 61.500 euro, finalizzato alla confisca, disposto dal Gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura Repubblica – D.D.A – del medesimo capoluogo, nei confronti di Marco Petrini, Emilio Santoro, detto Mario, Giuseppe Tursi Prato, detto Pino, Francesco Saraco e Vincenzo Arcuri, coinvolti nell’ambito dell’operazione “Genesi” (QUI).



LE INDAGINI

Nel corso dell’indagine, diretta dalla Procura Distrettuale di Salerno e condotte dalla Guardia di Finanza di Crotone unitamente allo S.C.I.C.O., vennero individuati svariati episodi corruttivi in atti giudiziari commessi da professionisti, imprenditori ed avvocati.

Lo scorso 15 gennaio è stata data esecuzione alle ordinanze di custodia cautelare nei confronti del Giudice Marco Petrini, Presidente di una Sezione della Corte di Appello di Catanzaro (e Presidente della Commissione Provinciale Tributaria di Catanzaro) e di altre persone fra cui avvocati e liberi professionisti.

Il giudice è accusato a vario titolo per corruzione in atti giudiziari poiché avrebbe accettato denaro e doni di vario genere per intervenire su procedimenti giudiziari ia in qualità di presidente della seconda sezione della Corte d’appello che di presidente della Commissione tributaria provinciale.

In relazione agli episodi corruttivi è stato chiesto dal Pubblico Ministero, ed emesso dal GIP, il decreto che dispone il giudizio immediato per l’udienza del 9 giugno nei confronti dei suddetti imputati dinanzi al Tribunale Collegiale di Salerno.

IL SEQUESTRO

Stamani invece il provvedimento di sequestro eseguito dai finanzieri di Crotone che sarebbe frutto delle ulteriori indagini svolte per quantificare le somme di denaro corrisposte a titolo di corruzione al Giudice Petrini. In particolare sono stati posti in sequestro 10.988,37 euro a Petrini, 39.011,63 euro a Santoro, 10.000 euro a Saraco ed 1.500,00 euro ad Arcuri.