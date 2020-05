Pesca vietata nel cosentino, sorpresi in 6 e sequestrate quasi due tonnellate di “bianchetto”

Nelle prime ore di ieri, una motovedetta della Sezione Operativa Navale della Gdf di Corigliano Calabro, ha individuato nello specchio acqueo antistante Amendolara, alcune piccole imbarcazioni, i cui occupanti, sotto costa, stavano pescando di nascosto. Vista la vicinanza alla riva è intervenuta anche la Guardia di Finanza via terra.

Sono stati individuati quattro furgoni in sosta, in prossimità del punto di sbarco e, a bordo dei barchini, sei persone intente alla pesca di novellame di sardina, il cosiddetto “bianchetto”.

La pesca di questo prodotto ittico, fra gli ingredienti tradizionali della sardella calabrese, non è più consentita.

L’attuale assetto normativo prevede sanzioni amministrative che, in questo caso, hanno complessivamente raggiunto i 135mila euro, a carico dei sei pescatori. Il pescato, i quattro furgoni e le due piccole imbarcazioni, sono stati sottoposti a sequestro.

Considerato che tali soggetti stavano operando al di fuori delle condizioni previste dalle attuali disposizioni di controllo della diffusione della pandemia in atto, sono stati sanzionati anche per la violazione delle norme specifiche, con la contestazione delle previste sanzioni amministrative, per 373 euro a testa.

Il prodotto sequestrato, pari a più di 1500 chili, non più vitale, di cui non era possibile una restituzione all’ambiente naturale, che avrebbe potuto fruttare al mercato clandestino non meno di 15000 euro, è stato sottoposto a visita, a cura del servizio veterinario dell’ASP di Cosenza alla sede di Rossano-Corigliano e, in quanto idoneo all’alimentazione, è stato consegnato a vari istituti religiosi presenti nel comune, per il suo utilizzo in attività assistenziali ai bisognosi.