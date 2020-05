Coronavirus, Dpi all’ospedale: dipendenti Inps raccolgono più di 4500 euro

Ammonta a 4797 euro la somma di denaro raccolta dai dipendenti dell’Inps di Crotone. I lavoratori, grazie al contributo di amici e parenti hanno infatti raccolto in appena 5 giorni la somma.

La causale del bonifico utilizzato riportava la dicitura “Donazione Inps: insieme, col cuore alla vetta”, frase che per il direttore provinciale Giorgio Benvenuto: “contiene una verità ineludibile: se è vero che "Nessun uomo è un'isola, completo in se stesso; ogni uomo è un pezzo del continente, una parte del tutto" (John Donne), ognuno, in questo tempo, dovrà accollarsi un pezzo di dolore dell'altro e, tutti, insieme, procedere col cuore alla vetta più alta: la speranza”.

Con donazione sono stati acquistati: materiale per la protezione personale del personale sanitario, già fatto pervenire all’Ospedale.

Successivamente, con il prezioso ausilio dell'esperienza di Anna Maria Sulla, Presidente della Soroptimist Club di Crotone, è stato acquistato un monitor multiparametrico, per un importo di 2.257 euro, e si è contribuito con 800 euro all'acquisto di kit per l'intubazione.

Infine, i 940 euro rimasti dalla raccolta fondi sono stati inviati alla Caritas diocesana della nostra città.