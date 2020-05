Crotone. Lupo solitario in città, avvistato vicino la Datel

Un lupo appenninico è stato avvistato nei pressi del call center Datel del gruppo Abramo. È successo nella tarda serata di ieri quando, i carabinieri della stazione locale hanno notato l’animale mentre circolavano nella zona. Lo stesso esemplare, o altri, sarebbero poi stati avvistati anche a fondo Farina, Gabelluccia e Fondo Gesù.

Il lupo, che potrebbe arrivare dalla Sila, sembrerebbe confermare lo studio fatto dall’associazione ambientalista Circolo Ibis che segue da tempo gli spostamenti in branco dei lupi del Marchesato. Gli avvistamenti sono stati fatti in zone vicine al fiume Esaro, che i lupi avrebbero seguito per arrivare al centro abitato, dal momento che i corsi d’acqua sarebbero usati come “autostrade” per inseguire le prede, solitamente cinghiali che abbondano nella zona del Marchesato di Santa Severina.