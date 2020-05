Cassano, il sindaco chiede intervento di pulizia del verde vicino grotte Sant’Angelo

Pulizia e cura del verde vicino il complesso carsico delle Grotte di Sant’Angelo. È la richiesta avanzata dal sindaco di Cassano allo Ionio, Gianni Papasso, al commissario straordinario di Calabria Verde, Aloisio Mariggiò.

Sul territorio di Cassano si trova infatti un complesso di cavità carsiche di grande pregio geologico e speleologico, oltre che di notevole rilevanza storica e scientifica che necessita di pulizia, da qui la richiesta. Già a gennaio, Papasso aveva chiesto aiuto per poter espletare la pota degli alberi, il taglio delle erbacce e la pulizia della zona costiera di Sibari, area turistica d’eccellenza, senza, però, avere riscontro.

Da qui, la richiesta di intervento necessario non solo per garantire pulizia e decoro al singolare sito archeologico, ma anche per proteggerlo dal pericolo di incendi che, purtroppo, nel recente passato spesso si sono verificati proprio per l’impossibilità di eseguire una adeguata pulizia dell’area stessa.

Il sindaco di Cassano, facendo appello alla sensibilità del destinatario, ha colto l’occasione per richiedere un incontro con il Commissario di Calabria Verde, Aloisio Mariggiò, al fine di poter valutare insieme le modalità e i tempi per un auspicato intervento.