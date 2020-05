Quale casino online scegliere? quello che promuove il gioco responsabile

Quella che stiamo vivendo è una stagione d’oro per i casinò online italiani. Tra i migliori casinò online con bonus e promozioni, il giocatore ha l’imbarazzo della scelta. Il gioco d’azzardo online è molto più remunerativo di quello effettuato dal vivo sul territorio e spesso anche più divertente.

Spesso si hanno dubbi su quale casino online a scegliere, ci si basa su elementi come il welcome bonus, la varietà di giochi, i giri gratis alle slot machine a 5 rulli. Non sempre vengono presi in considerazione elementi come quello della sicurezza. Un casino virtuale è un luogo in cui il giocatore inserisce dati personali, dati relativi al proprio conto bancario, e su cui effettua depositi in denaro. Risulta evidente che l’elemento della sicurezza sia uno di quelli fondamentali, da non sottovalutare, quando scegliamo un casino online con bonus.

I casinò online che hanno regolare licenza in Italia devono promuovere in base alle regole dell’ADM, il gioco sicuro legale e anche responsabile.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli infatti si occupa di conferire le concessioni per operare legalmente in Italia e pretende il rispetto di regole molto rigide. È compito dei casinò online, oltre che creare ambiente di gioco sicuri, favorire il gioco responsabile.





Cosa significa gioco d’azzardo online responsabile





Per gioco responsabile, si intende una modalità di gioco d’azzardo online che mette al primo posto il divertimento. Questo non vuol dire che il giocatore responsabile non abbia il desiderio di vincere, ma comprende che vi sia anche la possibilità di perdere. All’opposto del gioco responsabile vi è il gioco patologico. In questo caso esso rappresenta un problema sia per il giocatore che diventa dipendente, sia per la propria famiglia e per la società in cui vive.

Il gioco problematico, è il primo stadio che porta alla ludopatia. Si tratta di una modalità di gioco d’azzardo di tipo compulsivo che però non può essere definita ancora come vera e propria dipendenza. Si parla di una patologia quando si sviluppa una dipendenza che compromette anche lo stato di salute psico-fisico del giocatore, con effetti nella sfera affettiva e sociale.

Il gioco patologico è stato riconosciuto come una vera e propria malattia e viene trattato al pari di altre dipendenze, spesso ritenute più gravi, come quelle da alcol e droga.

Risulta chiaro il perché tutti i siti illegali di casinò online mettano in atto delle misure per favorire il gioco responsabile.





A chi rivolgersi per il gioco patologico e cosa fanno i siti di casinò online ADM





A livello territoriale sono previste una serie di risorse per affrontare le dipendenze e anche il problema del gioco patologico. Sul sito FederSerD, sono presenti tutte le informazioni, i link e gli eventi creati per contrastare il gioco patologico. Qui sarà possibile mettersi in contatto con il SerD più vicino sul territorio, dove si potrà affrontare in maniera concreta la propria dipendenza.

Informazioni esaustive sulle normative e i piani messi in atto dallo Stato italiano sul versante delle dipendenze sono reperibili sul sito del Dipartimento delle politiche antidroga. Qui si potrà visionare anche il piano d’azione nazionale sul gioco d’azzardo patologico.

I siti legali di casinò online a loto volta mettono in atto tutta una serie di meccanismi per favorire la creazione di ambienti di gioco sicuri e responsabili.

Questi utilizzano vari strumenti, che da un lato garantiscono la sicurezza del giocatore, e dall’altro tendono a limitare modalità di gioco eccessive e fuori controllo.





Il divieto ai minori e i limiti autoimposti sui siti di casinò online ADM





Un primo limite che i casino online italiani con licenza ADM (Ex AAMS) impongono obbligatoriamente, è il divieto di gioco ai minori. Solo i maggiorenni, infatti, possono aprire un conto di gioco e devono farlo inviando una copia del proprio documento d’identità che attesti la maggiore età. In questo modo si escludono dall’accesso al gioco d’azzardo online i minorenni.

Oltre al limite dell’età, i migliori casinò online europei e italiani impongono limiti alla quantità di gioco che può essere effettuata.

Quando un giocatore si iscrive a casinò online con bonus, per i giochi gratis a slot machine a cinque rulli, deve stabilire limiti di deposito settimanale. In questo modo stabilisce un limite di deposito massimo che non può essere superato.

Si desume che il gioco responsabile è prima di tutto gioco consapevole, ed è il giocatore in prima persona a fare in modo che sia così. Molti siti legali italiani AAMS di casinò online danno anche la possibilità di stabilire limiti giornalieri e limiti di giocata. I primi riguardano l’importo massimo che il giocatore può investire nel gioco in 24 ore. I secondi invece stabiliscono la puntata massima che può essere effettuata a un singolo gioco.





Il concetto di auto-esclusione sui migliori casinò online





I migliori casinò AAMS legali in Italia propongono strumenti e informazioni che possono aiutare il giocatore a comprendere la propria modalità di gioco.

In genere le migliori piattaforme di gioco d’azzardo online presentano una sezione dedicata proprio al gioco responsabile. Spesso sono presenti anche dei test dedicati ai giocatori che desiderano valutare la propria modalità di gioco. Numeri utili, chat e ulteriori informazioni sul gioco patologico, fanno parte degli strumenti informativi dei siti legali di casinò per riconoscere il gioco problematico.

Se il giocatore riconosce di avere un problema può mettere in atto l’auto-esclusione dal gioco. Tutti i casinò online italiani certificati, devono offrire la possibilità di auto-esclusione. Questa viene attuata con l’invio di una esplicita richiesta al casinò, e in allegato, il proprio documento d’identità.

L’autoesclusione può durare uno, due, tre mesi o essere permanente. Quando la piattaforma di gioco ricevere la richiesta di auto-esclusione la deve comunicare all’Anagrafe dei conti di gioco. In questo modo l’esclusione dal gioco sarà valida su tutte le piattaforme su tutti i siti online di casinò legali in Italia. Anche con l’autoesclusione si ribadisce l’importanza dell’informazione, che consente al giocatore di essere consapevole di avere un problema.





La sicurezza del gioco d’azzardo nei migliori casinò online europei





Il gioco d'azzardo online oltre che essere divertente deve anche essere sicuro. Le piattaforme virtuali su cui effettuiamo depositi in denaro e a cui colleghiamo i conti, devono garantire la massima sicurezza nel trattamento di queste informazioni. I migliori casinò online europei adottano dei meccanismi di crittografia negli scambi di informazioni che proteggono i nostri dati.

È importante che i giocatori tengano le proprie credenziali di accesso al sicuro, evitando di comunicarle ad altri. È anche consigliabile che giochino sui casinò online ADM attraverso i propri dispositivi personali. Molto spesso i casinò online con bonus inviano le proprie promozione via e-mail, agli iscritti. Questo canale può essere molto pericoloso a causa del fenomeno del phishing una truffa che viene effettuata attraverso la posta elettronica.

Il tema del phishing si può approfondire sul sito di Wikipedia: anche in questo caso essere informati può essere utile per evitare di essere truffati. Spesso i truffatori inviano delle e-mail contraffatte ai giocatori, che hanno l’aspetto di quelle inviate dal casino online legali, e che rimandano a falsi siti. L’obiettivo è appropriarsi dei dati personali e di accesso dei giocatori, svuotare i loro conti di gioco, e utilizzare le informazioni personali ottenute per altre truffe.