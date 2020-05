Rosarno, “pizzicato” con 100 grammi di cannabis nello zainetto. Arrestato

È stato sorpreso con 100 grammi di marijuana e per questo motivo un pusher è finito in manette. Nel corso dei controlli del dispositivo “Petrace”, gli agenti della Polizia di Gioia Tauro in servizio a Rosarno, hanno notato un giovane che percorreva una strada a bordo della sua bicicletta.

Il 22enne, di nazionalità gambiana, è stato fermato e controllato e i poliziotti, insospettiti dal suo atteggiamento, hanno eseguito una perquisizione personale, trovandogli la cannabis nello zainetto che portava in spalla.

La droga è stata sequestrata e l’autorità giudiziaria ha convalidato il provvedimento restrittivo disponendo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’uomo è stato inoltre sanzionato per l’inosservanza delle normativa emanata per la prevenzione della diffusione del virus Covid-19, poiché il fatto è stato commesso durante la vigenza delle norme che imponevano il divieto di allontanamento dalla propria dimora senza motivi di urgenza o necessità.